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غداً.. قطع المياه عن مغاغة والعدوة بالمنيا لمدة 8 ساعات

10:41 م الأربعاء 29 يناير 2025

قطع مياه الشرب أرشيفية

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المنيا-جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع المياه غداً الخميس بمركزي مغاغة والعدوة، لمدة 8 ساعات.

وبحسب بيان الشركة فإن انقطاع المياه سيبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، نظراً لإجراء أعمال صيانة بخط طرد محطة بني عامر المرشحة.

كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

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