صحة الإسكندرية تفتتح مخزن الطعوم المركزي الجديد (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتحت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف "UNICEF" اليوم الأربعاء، مخزن الطعوم المركزي الجديد بمركز الصحة المهنية بالمنتزه شرق المحافظة.

وقالت "ندا" إن الافتتاح يأتي في إطار زيادة السعة التخزينية للأمصال والطعوم وتطوير سلسلة التبريد لتخفيف الضغط علي مخزن الطعوم الرئيسي بمركز العمراوي والذي يعمل منذ حوالي 20 عاما بالمحافظة.

وأضافت في تصريح صحفي، أن مخزن الامصال الجديد يتميز بوجود غرفة تبريد من نوع "visemann" الألمانية بسعة تخزينية 30 متر مكعب، ومزودة بوحدتين تبريد تعمل أوتوماتيكيا بالتبادل كل 3 أيام، مما يزيد من العمر الافتراضي لغرفة التبريد ويقلل من مصاريف الصيانة الدورية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن غرفة التبريد بمخزن الأمصال المركزي الجديد تعد واحدة من أصل خمس وحدات بنفس المواصفات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم اعتماد غرفة التبريد من منظمة الصحة العالميه (WHO) كغرفة لحفظ الطعوم.

وتفقد فريق منظمة اليونيسيف غرفة التطعيمات في مركز طب أسرة العمراوي، وثمن الفريق جهود وزارة الصحة والسكان في مجال التطعيمات الإجبارية للأطفال وحملات التطعيمات الدورية والنجاحات التي تحققها.

في سياق متصل عقدت وكيل وزارة الصحة اجتماعا مع الرائدات غير المصريات لمناقشة التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتحسين جميع الخدمات المقدمة والتي كان من ضمنها تنفيذ دورات تدريبية متقدمة، كما تواجد في المركز عدد من الأطفال غير المصريين وتم مناقشة مدى استفادتهم من البرامج والأنشطة المقدمة لهم في المركز واكثر الأنشطة التي تجذبهم وأبدى الأطفال سعادتهم بجميع الأنشطة وتم تنفيذ أنشطة جماعية.

جاء ذلك بحضور "ناتالي ماير" القائم بأعمال ممثل يونسيف مصر، الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة و السكان، المهندسة ندى محمد، مسئول سلسلة التبريد بوزارة الصحة و السكان، الدكتور عصام علام، مسئول قسم الصحة في يونسيف مصر، مورين لويس،ممثل قسم الصحة بيونسيف مصر، الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام منطقة المنتزة الطبية، الدكتورة مني عز الدين مدير الرعاية الأساسية، الدكتورة دينا منسي، مدير مخزن الأمصال والطعوم، الدكتورة مارسيل ميلاد، مسئول التطعيمات بالمديرية، الدكتور مروان عبد الغني مسئول سلسلة التبريد بالمديرية.