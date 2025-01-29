كفر الشيخ تستضيف معرض "أيادي مصر" للمنتجات التراثية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، استضافة المحافظة لفعاليات معرض "أيادي مصر" يومي 5 و 6 فبراير المقبل، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ بمشاركة 17 محافظة، لعرض المنتجات التراثية واليدوية والحرفية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ كفرالشيخ، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم حسام محمد، نائبًا عن المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المعرض يأتي دعمًا لأصحاب الصناعات الحرفية وتشجيع تسويق منتجاتهم، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بمشاركة 50 عارضًا من منتجات متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا جميع أبناء المحافظة لزيارة المعرض والذي يقام بالتزامن مع إجازة نصف العام، والدخول لحديقة صنعاء مجاناً خلال أيام المعرض.