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"صحة أسوان" تفتتح مكتبا للكشف الطبي على المتزوجين حديثا بأبو سمبل

08:06 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    صحة أسوان تفتتح مكتبا للكشف الطبي على المتزوجين حديثا بأبو سمبل (2)
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    صحة أسوان تفتتح مكتبا للكشف الطبي على المتزوجين حديثا بأبو سمبل (1)
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أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور محمد سعيد، مدير عام الشئون الصحية بأسوان، إنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ خلال زيارته الأخيرة لمدينة أبوسمبل السياحية فقد تم تلبية مطلب أهالى مدينة أبوسمبل السياحية بافتتاح مكتب للكشف الطبي على المتزوجين حديثا بعد موافقة وزارة الصحة والسكان على افتتاح المكتب بوحدة السلام الصحية، على أن يعمل المكتب يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع

وكشف مدير الشئون الصحية أنه تمت أيضا الاستجابة لمطلب جماهيرى آخر وهو أنه سيتم صيانة ثلاجة حفظ الموتى بالمدينة بعد موافقة المحافظ على تنفيذ إجراءات التعاقد مع شركة متخصصة حيث يوجد بالمشرحة ٦ عيون منهم ٣ عيون يعملوا بكفاءة ، فيما جارى إصلاح وصيانة 3 عيون كانت معطلة، لافتا إلى أن صيانة ورفع كفاءة مشرحة مدينة أبوسمبل سيعمل على تسهيل استقبال أي جثامين وحفظها لحين دفنها.

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الدكتور محمد سعيد الشئون الصحية بأسوان مدينة أبوسمبل وزارة الصحة والسكان
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