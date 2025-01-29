رئيس جامعة السويس: تعليق تمويل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية لن يؤثر على مشاريع الجامعة

السويس_ حسام الدين أحمد:

قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، إن تعليق تمويل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المشاريع المتعلقة بالجامعة، مثل مركز التطوير المهني أو مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الجامعة ستتحمل كافة أوجه الرعاية سواء مادية أو غيرها لهذه المشاريع من مواردها الذاتية، وفقاً لقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد على تحمل الجامعات المصرية كافة مسؤوليات المشروعات والطلاب المستفيدين من المنح الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وتحدث الدكتور "حنيجل" عن مشروع جامعة السويس الأهلية المزمع افتتاحها العام المقبل، مشيراً إلى أن مقر الجامعة سيكون مميزًا وقادرًا على تلبية الاحتياجات ذات الصلة، وأن المقر الدائم الذي سيخصص للجامعة في مدينة السويس الجديدة سيكون على مساحة 40 فدانًا ليقدم خدمة أكاديمية متميزة ومناسبة للتطوير الكبير في سوق العمل.

وأوضح أن الجامعة الأهلية ستضم تخصصات الطب وطب الأسنان وهندسة البترول والهندسة والثروة السمكية والإعلام والسياسة والاقتصاد، مما سيوفر فرص تعليمية متنوعة وفريدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في المحافظة وإقليم القناة وسيناء.

وأعلن "حنيجل" خلال الاجتماع عن تقدم وضع الجامعة في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني بمقدار (١٣١) مركزًا، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى كفاءة وقوة مستوى البحث العلمي في الجامعة، وقدرة البوابة الإلكترونية للجامعة في نشر هذه الكفاءة البحثية على المستوى الدولي.

كما أكد رئيس الجامعة، على أن أوجه التعاون بين الجامعة والمحافظة كثيرة ومتنوعة، حيث اقترح مبادرة قوافل هندسية من الجامعة لتقديم كافة أنماط الدعم الهندسي لكافة المنشآت بالمحافظة، وذلك جنبًا إلى جنب مع استمرار القوافل الطبية لكافة أبناء المحافظة، لاسيما ذوي الهمم.

كما اقترح دراسة ضم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لمشروع التأمين الصحي الشامل بالإضافة للتأمين الصحي الحالي لمنسوبي الجامعة، ووعد المحافظ بدراسة المقترح لتوفير أفضل رعاية صحية للجميع.