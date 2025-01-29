رئيس جامعة الزقازيق يُكرم الطلاب ذوي الإعاقة الفائزين بـ"البارالمبياد الرياضي للجامعات" - صور

الشرقية -ياسمين عزت

كرَّم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، الطلاب ذوي الإعاقة المشاركين في فعاليات البارالمبياد الرياضي للجامعات للأشخاص ذوي الإعاقة "ملتقى نحن الحياة" الذي أقيم بالإسكندرية فى الفترة من 5 حتى 8 ديسمبر الماضي، تحت إشراف الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

يأتي هذا التكريم بمناسبة حصول جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة، شملت 8 ميداليات ذهبية، و8 فضية، و9 برونزية، ضمن منافسات رياضية مميزة في ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة الطائرة جلوس، كرة الجرس ورفع الأثقال، التى جاءت بمشاركة 700 طالب وطالبة من الطلاب ذوي الإعاقة، يمثلون 24 جامعة مصرية.

شاركت جامعة الزقازيق بمنتخب يضم 45 طالبًا وطالبة، تحت إشراف الدكتور محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة هالة فاروق، مسئول فريق متحدي الإعاقة، والدكتور محمد جمال الشاعر، والدكتور عصام عامر، والدكتور رمضان، والدكتور مايكل جرجس، والدكتور محمود يونس، مشرفي الألعاب الجماعية والفردية لمتحدي الإعاقة.

من جانبه، أَعرب رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه أبناؤه الطلاب من ذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم لهم، لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيداً بإرادتهم التى تشرف الجامعة بكافة المحافل الرياضية.

وأَكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، موجهًا شكره للمشرفين على ذلك النشاط المميز، لدورهم في دعم الطلبة، ورعايتهم، وتشجيعهم دائمًا على المنافسة والتميز.