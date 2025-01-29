ضبط 12 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، 12 ألف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن يدار دون ترخيص بشرق المحافظة.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة تموين شرق الإسكندرية نفذت حملة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، للرقابة على المخازن والأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه جرى ضبط مخزن بدون ترخيص لحيازته كمية 12 ألف و185 لتر زيوت سيارات دون فواتير ومجهولة المصدر.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير محاضر حيازة 251 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر داخل أحد المتاجر، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، والامتناع عن سداد المديونية لبدال تمويني، وعدم حمل شهادة صحية لبدال تمويني.

من جانبه أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى تكثيف الحملات الرقابية على المخازن والمصانع والأسواق.