انطلاق معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ الإثنين المقبل

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعلاء، انطلاق معارض "أهلًا رمضان" يوم الاثنين المقبل تضم المستوى الذي يلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ كفرالشيخ، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم حسام محمد، نائبًا عن المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، أن كفرالشيخ كانت أولى المحافظات فى تنفيذ مبادرة أسواق "اليوم الواحد" لمدة يومين.

وقال إن معارض "أهلًا رمضان" هذا العام سوف تكون أقوى وأشمل لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وبتخفيضات تصل إلى 35٪؜ على السلع والمنتجات لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا.