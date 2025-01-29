إعلان

انطلاق معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ الإثنين المقبل

05:27 م الأربعاء 29 يناير 2025

محافظ كفر الشيخ يترأس جلسة المجلس التنفيذي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعلاء، انطلاق معارض "أهلًا رمضان" يوم الاثنين المقبل تضم المستوى الذي يلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ كفرالشيخ، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم حسام محمد، نائبًا عن المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، أن كفرالشيخ كانت أولى المحافظات فى تنفيذ مبادرة أسواق "اليوم الواحد" لمدة يومين.

وقال إن معارض "أهلًا رمضان" هذا العام سوف تكون أقوى وأشمل لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وبتخفيضات تصل إلى 35٪؜ على السلع والمنتجات لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس التنفيذي بكفر الشيخ اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ معارض أهلا رمضان أهلا رمضان في كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في مجالات مختلفة.. محافظ الإسماعيلية يسلّم عقود عمل لـ24 من ذوي الهمم

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين