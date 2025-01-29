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لصوص يسرقون سيارة محملة بأجهزة كهربائية في الأقصر

05:24 م الأربعاء 29 يناير 2025

تشكيل عصابي _أرشيفية

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الأقصر-محمد محروس:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارة ربع نقل بها أجهزة كهربائية، بدائرة مركز شرطة القرنة بالبر الغربي.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن تكوين 4 أشخاص، لتشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه وذلك بعد اتهامهم بسرقة سيارة ربع نقل محملة بأجهزة كهربائية بناحية الأقالتة ويقدر ثمن الأجهزة ماليًا 150 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث القرنة في ضبط التشكيل العصابي وتبين أن 2 منهما مقيمان بدائرة القرنة و2 آخرين مقيمان دائرة إدفو بمحافظة أسوان، وأحدهم له سجل جنائي سابق، وبحوزتهم السيارة الربع نقل.

واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة كما أرشدوا عن أماكن تواجد الأجهزة الكهربائية، فيما ضُبط بحوزتهم 40 ألف جنيه حصيلة تجارتهم من بيع جزءًا من الأجهزة الكهربائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وأمرت النيابة العامة بحبس التشكيل العصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في حينه، وطالبت وحدة البحث بمركز شرطة القرنة بتكثيف التحريات حول الواقعة.

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