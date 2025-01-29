تفاصيل المجلس التنفيذي بالمنيا.. قوافل مساعدات لغزة وإنشاء مدارس جديدة

المنيا- جمال محمد:

ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، في مقدمتها مراقبة الأسواق والاطمئنان على توفير السلع الغذائية الأساسية داخل المعارض وأسواق اليوم الواحد، والالتزام بالتخفيضات المعلنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً على التوسع في إقامة المنافذ والمعارض داخل الوحدات المحلية.

وقال المحافظ خلال الاجتماع إن المحافظة تستعد لبدء تقديم المساعدات اللازمة لدعم أشقائنا في غزة عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني وذلك إيمانا بدورنا في الوقوف بجانب أشقائنا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل التى تجمع الشعبين المصرى والفلسطيني.

كما أكد المحافظ استمرار أعمال تطوير منطقة ماقوسة، ومواصلة تجهيزات السوق الحضري الجديد، موضحاً أن المشروع يمثل نقلة حضارية وطفرة استثمارية تسعى إلى القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق منظمة وآمنة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مع الالتزام بكافة الضمانات لاستمرار المشروع ونجاحه.

كما ناقش المحافظ الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم، موضحًا حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المزيد من المعارض والمنافذ، بجميع المراكز والقرى وتزويدها بشكل دائم بالسلع الأساسية مكلفاً رؤساء المراكز باختيار الأماكن المناسبة لإقامة المعارض بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية ووزارة الزراعة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار، موجهاً مديرية التموين بتوفير السلع التموينية بالمنافذ الاستهلاكية ومد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج، وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز وتكثيف المتابعة على المستودعات .

وأضاف كدواني أن المحافظة تشهد طفرة تنموية بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة وسبل العيش الكريم لأهالي القرى، مشيراً إلى أن هناك 3204 مشروعاتً بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، مؤكداً أن جولاته الميدانية تتواصل لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، تحقيقاً لأهداف المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المواقع وفى المجالات كافة .

وخلال الاجتماع ، تمت الموافقة على البدء في تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء مدارس تعليم أساسي في قرى ( الشيخ فضل بمركز بنى مزار - الحتاحتة بسمالوط - منشية القيس ببني مزار- قصر لملوم بالعدوة- غرب مدينة سمالوط - عزبة الدبيكى بسمالوط - قرية المغالقة بملوى - الشيخ عبادة ملوى - قرية الروضة مركز ملوى)، كما تمت الموافقة على طلب أهالي قرية بني وركان مركز العدوة وأهالي قرية بني خلف مركز مغاغة على بناء معهد ازهري بعد تخصيص قطع الأراضي المطلوبة والموافقة على تخصيص قطعة أرض بقرية اعطو مركز بني مزار لبناء معهد فتيات ابتدائي وإعدادي وثانوى.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بالموافقة على طلبات مديرية الصحة بتوفير عدد من قطع الأراضي بمراكز ديرمواس وملوب والعدوة والمنيا وذلك لاستكمال مخطط التأمين الصحي الشامل، موجها بدراسة صلاحية الأراضي فى الأغراض المطلوبة، كما تمت الموافقة علي طلب أهالي قرية بني موسي بمركز ابوقرقاص علي تخصيص مبني الوحدة البيطرية لاستخدامه مخزنا للأسمدة لصعوبة الانتقال الي القري المجاورة وذلك بعد نقل الوحدة البيطرية إلى المجمع الزراعي .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة و ممثلي الشركات والهيئات .