رئيس جامعة بنها: تخصيص 5 منح دراسية لطلاب شمال سيناء للالتحاق بالبرامج المميزة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بالتأكيد على أن مجلس الجامعة بجميع أعضائه يدعم ويؤيد المواقف وكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وقال "الجيزاوى" إن الجامعة كانت قد أعلنت من قبل بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وما زالت داعمة بكل قوة لموقف القيادة السياسية الثابت من رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي نيابة عن أسرة الجامعة ، التهنئة لقيادات وأساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم بلجان قطاعات التعليم الجامعي في دورته الجديدة 2025-2028، كما قدم " الجيزاوي " التهنئة للدكتورة أماني عباس على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتجديد تعيينها عميدا لكلية الطب البيطري ، متمنيا لها دوام التوفيق في مهام منصبها.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة على الأداء المنضبط والجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول والخروج بها بشكل منظم ، مؤكدا علي أهمية سرعة إعلان النتائج.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من كافة استعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى وإعلان الكليات للجداول الدراسية وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمي للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي توقيع الجامعة 17 بروتوكول مع عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين لسوق العمل ووظائف المستقبل ، مثمنا دور المركز الجامعي للتطوير المهني في ربط الجامعة بالمجتمع، في الحصول على معلومات وافية عن كيفية دمج الخريجين في سوق العمل من خلال رصد المهارات المطلوب توافرها لدى الخريج ليحصل على فرص عمل مناسبة لمهاراته ومجالات دراسته ، وذلك في إطار حرصها خلق فرص عمل مستدامة لخريجيها.

كما استعرض "الجيزاوي" مشاركة 57 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية في هاكاثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل مصر الرقمي والذي تنظمه جامعة بنها في دورته الرابعة بالتعاون مع صندوق دعم المبتكرين والنوابغ خلال فبراير القادم في إطار دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل: (التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم).

ووافق مجلس الجامعة على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها والتى تستهدف تسويق مخرجات البحث العلمي وربطه بالصناعة ، والقيام بأعمال الاستشارات والتصميمات والإدارة في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وذلك وفقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا.

كما وافق مجلس الجامعة خلال الجلسة علي تخصيص 5 منح دراسية للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من محافظة شمال سيناء للإلتحاق بالبرامج المميزة بالجامعة في التخصصات التالية : برنامج الطاقة والطاقة المستدامة بكلية الهندسة بشبرا ، وبرنامج نظم معلومات الأعمال بكلية التجارة، وبرنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج جيولوجيا البترول والمعادن بكلية العلوم، وبرنامج التقنية الحيوية الزراعية (البيوتكنولوجي) بكلية الزراعة.