بالصور- افتتاح برنامج الطفل بجامعة الجلالة

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السويس- حسام الدين أحمد:

احتفلت جامعة الجلالة الأهلية بالسويس، بافتتاح برنامج جامعة الطفل للعام 2025، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد حفل الافتتاح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والعمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويستهدف البرنامج الأطفال من سن 9 إلى 15 عامًا، ويوفر لهم بيئة تعليمية تشجع على الاستكشاف العلمي والتعلم المستمر، بالإضافة إلى غرس حب العلوم وتعزيز الفهم العميق للبحث العلمي والابتكار.

ورحب الدكتور محمد الشناوي بالأباء والأمهات والأطفال الزائرين أكد أن البرنامج يعكس التزام جامعة الجلالة بتعزيز الابتكار العلمي والإبداع للأجيال القادمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.

وألقى عمداء الكليات المختلفة بجامعة الجلالة كلمات أكدوا فيها على مساهمة كل كلية في تقديم الأنشطة العلمية المختلفة للبرنامج، بما في ذلك التجارب العملية والمحاضرات التفاعلية.

وتضمنت الفعاليات أنشطة علمية جذابة للأطفال، مثل التجارب التي أجراها فريق كلية الصيدلة، والتي أضافت عنصر الإثارة والمرح إلى الحدث، وشملت الأنشطة أيضًا برامج لبناء الفريق لتعزيز التعاون بين الأطفال وتحفيز روح الاكتشاف العلمي.

وهنأت الدكتورة مريم حسن، منسق برنامج جامعة الطفل بجامعة الجلالة، الأطفال على انضمامهم إلى البرنامج، مؤكدة أن هذا البرنامج سيوفر لهم تجربة تعليمية متميزة تساهم في تعزيز قدراتهم العلمية والإبداعية.

وتحتضن جامعة الجلالة 130 طفلًا في هذا البرنامج المتميز، إذ يتماشى البرنامج مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز أهداف التعليم الجيد وبناء مجتمعات المعرفة وتمكين الشباب، كما يساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال إشراك الأطفال في الأنشطة التي تعزز الوعي العلمي والابتكار.