إعلان

محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات

04:06 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الإزالات (1)
  • عرض 3 صورة
    الإزالات (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية -ياسمين عزت:

أزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6 قيراط بقصاصين الشرق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأشار المحافظ إلى استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإزالات مدينة الحسينية مركز شرطة الحسينية ازالة التعديات الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- افتتاح برنامج الطفل بجامعة الجلالة

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي