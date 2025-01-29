محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات

الشرقية -ياسمين عزت:

أزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6 قيراط بقصاصين الشرق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأشار المحافظ إلى استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.