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في أقل من ساعة.. جرارات القصب تقتل سيدة وتصيب مسنًا بقنا

02:42 م الأربعاء 29 يناير 2025

جثة أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب مُسن، اليوم الأربعاء، صدمه جرار زراعي محمل قصب، بجوار مستودع الأنابيب في قوص، جنوبي محافظة قنا، وهو الحالة الثانية خلال أقل من ساعة بعد مصرع سيدة صدمها جرار آخر محمل بالقصب في مركز دشنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث إصابة مٌسن صدمها جرار زراعي محمل قصب في مدينة قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة عبدالراضي.م.ح، يبلغ من العمر 62 عامًا، صدمه جرار زراعي محمل قصب بجوار مستودع الأنابيب في مدينة قوص، وحالته الصحية خطيرة.

تم نقله إلى المستشفى بسرعة عاجلة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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جرار زراعي محمل قصب قنا مركز دشنا
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