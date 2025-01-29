مصرع سيدة أسفل عجلات جرار زراعي في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقيت سيدة خمسينية مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر حادث صدمها جرار زراعي على كوبري في مدينة دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم جرار زراعي في سيدة وأسفر عن مصرعها في مدينة دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ع.أ، تبلغ من العمر 52 عامًا، صدمها جرار زراعي في مدينة دشنا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.