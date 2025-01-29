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انتهاء المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل في امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

01:51 م الأربعاء 29 يناير 2025

انتهاء المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين

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الأقصر- محمد محروس:

انتهت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم، من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الأقصر الثانوية بنات.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

أجريت المقابلات بحضور لجنة ممثلة في عبد العال السيد عبد العال عضو الشئون القانونية بديوان عام الوزارة، محمد محمود عضو الإدارة العامة للامتحانات، فؤاد عبد المنتصر عضو لجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا، وسالم محمد عضو الإدارة العامة بالتوجيه المالي والإداري.

أشار "جارح" للمتقدمين إلى أهمية امتحانات الثانوية العامة وأنها تعد قضية تخص كل بيت مصرى ، لذا يتوجب على الجميع القيام بدوره وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية والنشرات الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما حضر المقابلات كل من إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وهيام المأمون مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات.

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الأقصر امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم المراقبين
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