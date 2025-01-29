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إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في بني سويف

01:01 م الأربعاء 29 يناير 2025

طلاب

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بدء إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي الجاري، مع التشديد على مراعاة كافة الضوابط والتسهيلات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج بسهولة ويسر، و عدم حدوث تكدس أمام المدارس.

ووجهت وكيل الوزارة بإعلان المدارس النتائج ، ووضعها في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، وحظر تسليمها للعمال لتسليمها لأولياء الأمور، وشددت على عدم جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، نظير تسليم بيانات تقييم الطلاب لأولياء الأمور، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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صفوف النقل نتائج الفصل الدراسي الأول أمل الهواري بني سويف
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