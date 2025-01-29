مخيم ترفيهي وورش إبداعية.. فرص مجانية لطفلك في إجازة نصف العام بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

مع بدء إجازة نصف العام يبحث أولياء الأمور عن أماكن تقدم أنشطة ثقافية وترفيهية يمكن لأطفالهم قضاء أوقات فراغهم بها وتحقيق الاستفادة منها باكتساب خبرات ومهارات جديدة.

يوجد بمحافظة البحيرة، العديد من الأماكن الثقافية التي استعدت ببرامج وأنشطة متميزة تجمع بين المعرفة والترفيه وتستهدف الشرائح العمرية المختلفة للأطفال.

من أهم الاختيارات المتاحة أمام الطفل هي مكتبة مصر العامة بمقرها الرئيسي في دمنهور وفرعيها في الدلنجات وكفر الدوار، ، وبخلاف الدور التقليدي للمكتبة في المطالعة فهي تنظم "المخيم الترفيهي للطفل" الذي يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية، وذلك بقاعة نادي الطفل، ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها المكتبة، تحت شعار "أجمل إجازة نصف العام الدراسي في أجمل مكتبة".

يقول أحمد الهواشي، مدير المكتبة: يستقبل المخيم الأطفال من سن 4 إلى 12 عامًا، حيث يقدم برنامج تعليمي ديني ترفيهي على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع، ويهدف إلى بناء شخصية الطفل من خلال تنمية روح العمل الجماعي، وتعزيز الوعي الثقافي، واكتشاف الإبداعات الفنية من خلال الأنشطة اليدوية.

ويضيف الهواشي: "يضم برنامج المخيم ورشًا لتنمية المهارات والبناء الشخصي، بالإضافة إلى ورش تعليمية في اللغة الإنجليزية، والعربية، والعلوم، والرياضيات، وكذلك قصص الأنبياء التي يتم مناقشتها مع الأطفال".

ويكمل مدير المكتبة: "كما يتضمن المخيم ورشًا للرسم والتلوين، وأعمال الهاند ميد، وتشكيل الفوم والصلصال، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وتوزيع الجوائز على الأطفال المتميزين، بما يعزز من روح المنافسة والتفوق بين المشاركين".

من الخيارات الأخرى المتاحة أمام أطفال محافظة البحيرة، مركز الإبداع الفني التابع لمديرية الثقافة، الذي يقدم ورش عمل وتدريبات مجانية، في مجالات متنوعة.

يمكن للطفل حضور ورش مسرحية، وأعمال يدوية، وندوات ثقافية، ومسرح أطفال، وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المركز خلال إجازة نصف العام