"السعر ده غالي".. محافظ أسيوط يتجول في سوق الخضار والفاكهة بمنفلوط - صور

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، سوق الخضار والفاكهة بالشارع الجديد في مدينة منفلوط، لمتابعة أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

رافق المحافظ في جولته كرم عبد الحفيظ، نائب رئيس مركز منفلوط، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتجول المحافظ بين محلات التجار وفروشات الخضار والفاكهة، واستفسر عن الأسعار وتنوع المعروضات، مؤكدًا على استمرار جهود المحافظة في إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار.

كما أشار إلى تطوير ورفع كفاءة السوق الحضاري للباعة الجائلين بمنطقة الصياد أمام مسجد مسك الختام، لاستيعاب الباعة الجائلين ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع مدينة منفلوط.

التقى المحافظ بعدد من التجار وأصحاب المحلات، واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا دعمه المستمر لهم وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل.

ووجه المحافظ بتخفيض أسعار بعض السلع والالتزام بوضع هامش ربح عادل يراعي ظروف المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن في السوق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المستهلكين اليومية.