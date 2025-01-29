بعد وفاة سيدة.. ارتفاع ضحايا حادث "توكتوك" الإقليمي بالمنوفية لـ8 مصابين- صور

المنوفية- أحمد الباهي:

ارتفع عدد ضحايا حادث اشتعال النيران في "توكتوك" أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى حالة وفاة و8 مصابين بينهم 5 أطفال، جميعهم مُصابين بحروق مختلفة في الجسد.

وأنهت عائلة المتوفاة إجراءات الدفن صباح اليوم الأربعاء، عقب عرض الجثمان على الطب الشرعي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، والتصريح بدفن الجثمان.

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد قليل، بقرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

كان حادث مأساوي وقع مساء الثلاثاء، بعد اصطدام سيارة نقل بمركبة توكتوك تسببت في انقلابه عدة مرات أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، فضلا عن اشتعال النيران به، ونقل المصابين إلى مستشفيات الباجور التخصصي وشبين الكوم الجامعي.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن المتوفاة تُدعى"رباب.م.ا"، 31 عامًا، وشقيقها يُدعى "وليد"، مُصاب بحروق في الوجه والظهر، من قرية سروهيت بدائرة مركز الباجور، كما أصيب في الحادث 7 آخرين من الأسرة وأطفالهم.