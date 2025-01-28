مقتل مواطن وإصابة 3 في مشاجرة بأسلحة بيضاء في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي مواطن ستيني مقتله، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، مساء الثلاثاء، بالقرب من الكوبري البحري بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا عن واقعة الاشتباك، والتي أسفرت عن مقتل "إسماعيل س. ح" (65 عامًا)، وإصابة "زياد أ. إ" (17 عامًا)، و"محمد م. س" (22 عامًا)، و"نصرة أ. م" (75 عامًا).

بانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، حيث خضع الجرحى للرعاية الطبية اللازمة، بينما أُودعت الجثة مشرحة المستشفى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخلاف بين أطراف المشاجرة تفاقم بشكل مفاجئ، ما أدى إلى استخدام الأسلحة البيضاء، دون الكشف عن طبيعة الخلاف أو هوية المهاجمين.

حررَ محضر بالواقعة، وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لاستجلاء ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لرصد التفاصيل الكاملة للحادث، وسط تكثيف الحملات الأمنية بالمنطقة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.