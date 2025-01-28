توزيع 5026 بطانية وملابس لسكان التجمعات البدوية بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أشرف الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على توزيع 5026 بطانية وملابس وألحفة، شملت 2288 لحاف فايبر، 2288 شالًا صوفيًا نسائيًا، 450 بطانية قطيفة، بالإضافة إلى ملابس أطفال، لسكان التجمعات البدوية والوديان بمختلف مدن المحافظة، منها رأس سدر، أبو زنيمة، طابا، شرم الشيخ، دهب، نويبع، كاترين، وطور سيناء، بدعم من بنك الكساء المصري.

وأعرب المحافظ عن شكره لبنك الكساء المصري على مساهمته في دعم أهالي التجمعات البدوية بالمحافظة، مؤكدًا أن المبادرة تُعد الأولى من نوعها في جنوب سيناء، وتأتي ضمن برنامج التكافل الاجتماعي بالتعاون مع البنك.

وأشار إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي، لضمان التوزيع العادل، وبحضور مشايخ وعواقل المحافظة الذين أعربوا عن شكرهم للمبادرة.

وأكد المحافظ أن الخطوة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز التكافل الاجتماعي، مشيدًا بدور بنك الكساء المصري في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.