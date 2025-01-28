"سباعية أسوان".. انقطاع المياه "روتين حياة" والموت قادم من المواسير (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تعيش مناطق متفرقة في مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، أزمة مستمرة في المياه، تصل في بعض الأحيان إلى انقطاع تام يستمر لأيام عدة، بينما تعاني من تداعي خطير في شبكة المياه القديمة التي لم تُجدَّد منذ عقود، وتضم مواسير "أسبستوس" محظورة دوليًا.

في حديثه لـ"مصراوي"، أكد عادل محمد، مدير مدرسة من أهالي المنطقة، أن انقطاع المياه أصبح جزءًا من روتين الحياة اليومي، موضحًا أن أي كسر في الخطوط يؤدي إلى انقطاع المياه عن المدينة بالكامل. وأضاف: "اكتشفنا أن معظم الخطوط قديمة، وبعضها يحتوي على مواسير الأسبستوس المحظور استخدامها، لما لها من تأثيرات صحية خطيرة".

من جهته، أكد عبد الحميد محمد، أحد السكان، أن السكان قد تقدموا بعدد من الشكاوى إلى مجلس المدينة وشركة المياه ومحافظ أسوان، لكن الردود كانت مجرد وعود لم تُنفَّذ.

وفي سياق متصل، برَّر شوقي مصطفى جاد الرب، رئيس مدينة السباعية، الأزمة بأعمال الحفر الجارية ضمن مشروع الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى كسور مؤقتة في الخطوط. وذكر أنه سيتم إصلاح الأعطال فور حدوثها. ورغم اعترافه بتقادم شبكة المياه، أكد أنه سيتم التنسيق مع شركة مياه الشرب لتضمين الخطوط المتضررة في خطة الإحلال والتجديد، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا لذلك.

وأكد المهندس عامر كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن الشركة قامت بحصر الخطوط المتهالكة في مدينة السباعية، بما في ذلك الخطوط التي تحتوي على مواسير أسبستوس، وأدرجتها في خطة الإحلال والتجديد لعام 2025-2026.

وأوضح أن الشركة قامت بتغيير شبكات مياه الشرب في جميع قرى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذَّرت من استخدام مواسير "أسبستوس" في شبكات المياه نظرًا لارتباطها بأمراض تنفسية وسرطانية، مما يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية عاجلة لتغيير الشبكة بالكامل.