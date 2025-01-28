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محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا ضمن مبادرة "بداية"

08:31 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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  • عرض 8 صورة
    محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا (1)
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    محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا (3)
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    محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا (4)
  • عرض 8 صورة
    محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا (6)
  • عرض 8 صورة
    محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا (7)
  • عرض 8 صورة
    محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا (2)
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    محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا (8)
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المنيا - جمال محمد:

سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا من فتيات المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "بداية" التي تنظمها جمعية "نور القمر" لتنمية المجتمع. تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أعرب المحافظ عن سعادته بهذه المناسبة التي تعكس التكامل بين جميع فئات المجتمع لخدمة أهالي المنيا، مشيدًا بدور جمعية "نور القمر" في إدخال البهجة على الفتيات وأسرهن. كما أثنى على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة أصبح واجبًا وطنيًا ومسؤولية إنسانية ومجتمعية، ويجب تكاتف الجهود لتقديم المساعدات والخدمات للفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تسليم 20 جهازًا للعرايس، حيث جرى اختيار الفتيات المستحقات وفقًا لمعايير محددة بعد إجراء بحث اجتماعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام الفعالية، عبر مسؤولو جمعية "نور القمر" عن شكرهم للمحافظ على دعمه المستمر للمؤسسات المجتمعية، مؤكدين استمرارهم في تقديم المبادرات والخدمات لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

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عماد كدواني محافظ المنيا مبادرة بداية رؤية مصر 2030
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