ضبط مسجل خطر أثناء بيع المخدرات في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بقسم شرطة سنورس في محافظة الفيوم من القبض على مسجل خطر أثناء بيعه المواد المخدرة لشباب المنطقة.

تلقى اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، معلومات تفيد بعودة "ع. ع. م." (25 عامًا) إلى نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات.

على إثر ذلك، أعدت قوات الأمن كمينًا بقيادة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، وبإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم.

تم ضبط المتهم أثناء قيامه ببيع مخدر الحشيش والأيس على طريق القاهرة/الفيوم، كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي وسلاح ناري من نوع فرد خرطوش.

تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.