الإسماعيلية تستعد لاستضافة مهرجان الهجن العشرين بمشاركة عربية واسعة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، لبحث الترتيبات النهائية لإقامة الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية للهجن، المقرر انطلاقه في الأسبوع الأخير من فبراير المقبل بعد توقف دام خمس سنوات.

شارك في الاجتماع قيادات محلية ومسؤولون، من بينهم العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، الشيخ عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، وممثل الجيش الثاني الميداني، إلى جانب ممثلي إدارات الشباب والرياضة، الطرق والنقل، والعلاقات العامة.

ناقش الحضور الترتيبات لضمان خروج المهرجان بصورة تليق بمكانة الإسماعيلية كمركز ريادي لرياضات الهجن في مصر. يهدف المهرجان إلى تعزيز السياحة الصحراوية وسياحة السفاري، مع تقديم عروض ثقافية تعكس التراث البدوي، وذلك وفق توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

يشهد المهرجان منافسات رياضية بمشاركة قبائل مصرية ودول عربية وأفريقية، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية تهدف لتعزيز الروابط بين الشعوب. وأكد الشيخ عيد حمدان أن الحدث يمثل فرصة لدعم الاقتصاد المحلي ومربي الإبل، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

يتوقع أن يستقطب المهرجان آلاف الزوار من داخل مصر وخارجها، ما يعزز مكانة الإسماعيلية كوجهة سياحية وثقافية مميزة، ويسلط الضوء على التراث البدوي المصري.