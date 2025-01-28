"تعالى هنتصالح".. القصة الكاملة لمقتل شاب بني تميم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لم يراعي عشرة السنين ولا العيش والملح الذي اقتسماه سويا، وقت أن كانا رفيقي درب منذ الصغر، بعد أن وسوس له الشيطان فأغواه وأعمى قلبه، فكان قراره التخلص من صديقه الذي أمن له وأدخله بيته وأطلعه على أسراره.

الخلافات احتدت بين "بلال" المجني عليه وصديقه بسبب الخلاف على مبلغ مالي، ونشبت بينهما عدة مشاجرات في الفترة الأخيرة حاول خلالها كبار قرية تل بني تميم في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، حل الخلاف بينهما ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

قبل الجريمة بيومين، نشبت بينهما مشاجرة كبيرة وتدخل الأهالي وجرى فضها، وحرر المتهم محضر داخل مركز شرطة شبين القناطر ضد المجني عليه.

وبعدها بأيام تفاجأ المجني عليه أن المتهم يطلب منه أن يأتي معه ليتصالح معه وأن يتغاضوا عن الخلافات السابقة فذهب معه وفور وصوله للمكان المتفق عليه تفاجأ بوجود شقيق المتهم الذي بدأ في التعدي عليه بالسب واعتدى عليه بشومة، وأخرج المتهم من طيات ملابسه سلاح أبيض، وقام بإصابة المجني عليه بجرح طعني مما أودي بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد مجدي النبراوى والنقيب عبد الرحمن بيومي والنقيب عبد الله الأسود والنقيب مصطفي الحسيني، معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.