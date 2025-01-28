عقد المقابلات الشخصية لاختيار 1569 مدير ووكيل مدرسة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أجرت لجنة قيادات التربية والتعليم بمحافظة البحيرة برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية لاختيار 1569 من المتقدمين لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ابتدائية ومدير ووكيل تربية خاصة، وكذا تجديد التكليف الخاص بنفس الوظائف وذلك لسد العجز بالمدارس.

أجريت المقابلات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية المركزية بحضور اللجنة التى ضمت فى عضويتها الدكتور فتحي عشيبه نائبا عن عميد كلية التربية جامعة دمنهور، ومحمد بدر رياض وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد حسن رمضان ممثلا عن نقابة المعلمين، و عبد الرحمن صالح رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد منيسي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس حسام قنديل مدير عام التعليم الفني.

وأكد الديب، استمرار انعقاد اللجنة لمباشرة أعمالها لاختيار القيادات الجديدة بشكل عملي، ومراعاة معايير الشفافية والنزاهة دون مجاملة أو محاباة وذلك في إطار ضخ الدماء الجديدة وتطوير العمل الإداري بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية سواء من الطلاب أو مديرى ووكلاء المدارس.