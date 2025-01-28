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بالصور- حملة لمكافحة القوارض بـ 3 مراكز في البحيرة

05:28 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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    حملة لمكافحة القوارض
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    مكافحة القوارض بمراكز البحيرة
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    مكافةه القوارض لحماية محصول القمح
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البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت مديرية الزراعة بالبحيرة تنفيذ حملة لمكافحة القوارض لحماية محصول القمح قبل طرد السنابل لموسم 2025 بمراكز دمنهور، كفر الدوار، والمحمودية.

من المقرر أن تستمر الحملة حتى يوم 6 مارس، وتنفذ وفق برنامج زمني دقيق لضمان سلامة المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في كافة أنحاء المحافظة، ويجرى توزيع المبيدات اللازمة وفقًا للزمام المنزرع في كل مركز، مع مراعاة المعايير البيئية والزراعية لضمان فعالية المكافحة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ هذه الحملة، مشيرة للدور الحيوي لهذه الحملات في حماية المحاصيل الزراعية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وأضافت أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في دعم الفلاحين، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

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حملة لمكافحة القوارض مديرية الزراعة بالبحيرة حماية محصول القمح حماية محصول القمح من القوارض
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