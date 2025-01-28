حلول عاجلة لإنهاء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة فايد في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية بمركز ومدينة فايد، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية.

شارك في الاجتماع العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز ومدينة فايد، إلى جانب ممثلين عن مديريات الطرق والنقل، الزراعة، الري، والصرف الصحي، بالإضافة إلى خبراء من معهد بحوث الصرف وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

تناول الاجتماع تفاصيل مشكلة ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية في عدة مناطق، بدءًا من قرية فنارة والمناطق المحيطة بها وصولًا إلى قرية كسفريت. وجرى عرض جهود مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية التي بدأت بإنشاء شبكة تجفيف مؤقتة لتقليل تأثير المشكلة على الأهالي.

وخلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بإعداد خريطة زراعية توضح المناطق الأكثر تأثرًا، بالتنسيق مع مديريتي الطرق والزراعة، لدراسة أنسب الحلول. كما أكد على أهمية تنفيذ حلول جذرية بالتعاون مع معهد بحوث الصرف، لضمان إنهاء المشكلة بشكل دائم حرصًا على سلامة المواطنين.

تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع، إنشاء مصرف ناقل للمصرف القاطع وصولًا إلى مصرف الملاريا ودراسة الخيارات المتعلقة بمسار المصرف (دفع نفقي، مصرف مكشوف، أو مغطى).

وأكد النائب سامي سليم على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الحلول المقترحة، مشددًا على أهمية تخفيف معاناة أهالي المنطقة في أسرع وقت ممكن.

أكد المهندس أحمد عصام الدين أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية لن يدخر جهدًا في معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن حل أزمة ارتفاع منسوب المياه السطحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ الحلول المقترحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.