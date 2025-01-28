مغامرة البالون الطائر وسحر جزيرة الموز.. كيف تقضي إجازة شتوية ممتعة في الأقصر؟

الأقصر- محمد محروس:

تعد محافظة الأقصر واحدة من أبرز الوجهات السياحية خلال إجازة نصف العام الدراسي، فهي مدينة تحمل بين طياتها عبق التاريخ وعظمة الحضارة الفرعونية، وتتميز بطقسها الدافئ خلال فصل الشتاء، وتجمع بين الاسترخاء، والمتعة، واكتشاف التاريخ.

جولة بين معابد وآثار الأقصر

من أبرز ما يميز الأقصر وجود عدد كبير من المعابد والمقابر الفرعونية العريقة. يمكنك بدء رحلتك بزيارة معبد الكرنك، الذي يعتبر أعظم دور عبادة في التاريخ، بمسلاته الشاهقة ونقوشه الرائعة التي تروي قصص المصريين القدماء.

كما يمكنك زيارة معبد الأقصر، الذي يضيء ليلاً بطريقة مذهلة تظهر جماله المعماري.

لا تكتمل الرحلة دون زيارة وادي الملوك ووادي الملكات، حيث يمكنك استكشاف المقابر الملكية المزينة بالرسومات الملونة التي ما زالت تحتفظ بجمالها رغم مرور آلاف السنين.

رحلة نيلية مميزة

تعد الرحلة النيلية في الأقصر من أبرز الأنشطة التي يُمكنك القيام بها خلال إجازتك، سواء اخترت ركوب الفلوكة التقليدية أو قارب حديث، ستستمتع بمشاهدة المناظر الخلابة لنهر النيل والحقول الخضراء المحيطة به.

الأسواق والمطاعم

لا تفوت فرصة الاستمتاع بالأجواء المحلية في الأقصر، يمكنك زيارة الأسواق الشعبية وشراء الهدايا المصنوعة يدويًا، مثل التماثيل الصغيرة والبرديات، كما يُمكنك تذوق المأكولات التقليدية في أحد المطاعم المحلية، حيث تقدم الأطباق النوبية والصعيدية والمصرية الأصيلة.

البالون الطائر

إذا كنت من محبي المغامرة، يمكنك تجربة ركوب البالون الطائر، وهو نشاط يُتيح لك رؤية المدينة من الأعلى في تجربة ساحرة لا تُنسى.

جزيرة الموز

ليست مكانًا أثريًا ولكنها أحد أشهر الأماكن التي يقبل السائحون الأجانب على زيارتها والتمتع بالجو الساحر على النيل هناك.



الممشى السياحي

ولكورنيش النيل في الأقصر طبيعة مختلفة حيث إنه يمكنك مشاهدة الآثار والحضارة المصرية القديمة وسحر الطبيعة جنبا إلى جنب وأنت جالس أمام نهر النيل وطورت الأقصر جزءًا كبيرًا من الكورنيش وحولته لممشى سياحي يمنع فيه مرور السيارات والمركبات.