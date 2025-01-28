محافظ البحيرة: 3.2 مليار جنيه قروض للشباب من خلال مشروعك

البحيرة - أحمد نصرة:

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 3 مليارات و244 مليون و635 ألف جنيها.

وكشفت عازر أن القروض تمول 33 ألفًا و 543 مشروعًا استثماريًا متنوعًا "تجاري- صناعي- زراعي - خدمي".

وأوضحت محافظ البحيرة، أن المبادرة تُعد بوابة ذهبية للشباب لريادة الأعمال، حيث تقدم قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية تُعزز دخل المواطنين، وتدفع عجلة الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور على أرض محافظة البحيرة.

ووجهت المحافظ بتذليل العقبات أمام المتقدمين، مع الالتزام بتوفير الاستشارات الفنية اللازمة للمشروعات، وأكدت على أهمية تكثيف حملات التوعية بين الشباب لتحفيزهم على الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها برنامج "مشروعك".