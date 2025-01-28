"الطيران" تكشف تفاصيل حادث البالون في الأقصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه أثناء تشغيل رحلات البالون الطائر بمنطقة الأقصر اليوم الموافق 28 يناير 2025، تعرضت إحدى رحلات شركة "دريم للبالون" لهبوط اضطراري في منطقة جبلية بالقرنة غرب النيل، وذلك نتيجة تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء الطيران.

وقالت الوزارة، في بيان قبل قليل، إنه كان على متن البالون 24 راكبًا من جنسيات تايوانية وصينية، وتم الهبوط بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وأضافت أنه على الفور تم تفعيل خطة الطوارئ وإدارة الحدث بكفاءة من خلال مركز عمليات الوزارة بسلطة الطيران المدني وبالتنسيق مع شركة البالون، وإدارة أرض إقلاع البالون، والشركة المصرية للمطارات، ومحافظة الأقصر، ومركز البحث والإنقاذ، والجهات المعنية الأخرى.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، حيث وصلت عربات الدفع الرباعي إلى موقع الهبوط، وتم إخلاء الركاب بسلام ونقلهم إلى أماكن آمنة.

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