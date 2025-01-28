صرف حافز إثابة لجميع العاملين بجامعة الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

عقدت جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته 583، برئاسة د. خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء سمير فرج، ود. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وَجَّهَ رئيس الجامعة بالإنابة عن مجلس الجامعة خالص التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، وكل منتسبيها بمناسبة عيد الشرطة المصرية 73 مؤكدًا الاعتزاز بالدور الوطني العظيم، لما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات، وقد سأل الله تعالى أَنْ يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم على قيادتها الرشيدة نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لمصر الحبيبة.

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لدعم المحافظة، ورصف وتطوير الشارع الخارج من بوابة الجامعة بجوار كلية الطب البشري، بما يسهم فى تسهيل الحركة والمرور.

وخلال كلمته وَجَّهَ اللواء أركان حرب سمير فرج الشكر لمجلس الجامعة، كما أشاد بمدى تكاتف جهود الشعب المصري؛ لما يبذله من جهود لدعم الوطن متمنيًا لمصر الحبيبة دوام التقدم والنهوض.

وتوجه مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى د. سيد أبو هاشم بصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية بالجامعة.

وفى سياق آخر تقرر صرف حافز إثابة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين، والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة من أفراد الأمن الجامعي، والاتصال العسكري، والتربية العسكرية، والمثبتين على الصناديق، كما يشمل الصرف قطاع المستشفيات الجامعية، والكادر العام، والسركي، وذلك نظرًا المجهودات التي بذلت طوال الفصل الدراسي الأول.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والملفات المهمة الخاصة بتطوير اللوائح الداخلية للكليات، ولوائح الدراسات العليا، كما تَمَّتِ الإحاطة بموافقة السيد أ.د رئيس الجامعة بالتفويض عن مجلس الجامعة باعتماد نتائج عدد من الكليات من بينها كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح دور سبتمبر، وكلية التكنولوجيا والتنمية دور مايو شعبة العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، والمعهد الفني للتمريض بفاقوس دور سبتمبر للعام الماضي.

وفي الختام تقدم مجلس الجامعة بالشكر والتقدير لِكُلٍّ من د. حمدي المحروقي العميد السابق لكلية التربية، ود. محمود عبد اللطيف؛ وذلك لمجهوداتهم في خدمة قطاعات الجامعة، وإهدائهم درع الجامعة، كما تقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدين: د. عبد العزيز لطفي شرف الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الأراضي والمياه، ود.سليم صفوت الجندي أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري، داعين المولي عز وجل أَنْ يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.