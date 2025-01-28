السفير حاتم رسلان: الرعاية في "شفاء الأورمان" تضاهي المستشفيات العالمية

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الأقصر - محمد محروس:

أعرب السفير حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، عن إعجابه الشديد بالمستوى الطبي والخدمات المقدمة في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، مؤكدًا أنه يرقى إلى مستوى المستشفيات العالمية المتخصصة في علاج الأورام.

رافق السفير خلال زيارته أعضاء مجلس الإدارة وقيادات المستشفى، حيث تعرف عن قرب على سير العمل والخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين.

خلال جولته في الأقسام المختلفة، استمع السفير حاتم رسلان إلى شروحات مفصلة من الأطباء والجراحين حول العمليات الجراحية المعقدة ونسب الشفاء المتحققة، مشاهدًا الأجهزة الطبية الحديثة التي تمتلكها المستشفى والتي تسهم في تقديم خدمات طبية متميزة.

كما حرص بنفسه على زيارة عدد من المرضى ممن يتلقون العلاج بالمستشفى للوقوف على كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وأثنى السفير على الكفاءة والجودة العالية للخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنها تضاهي تلك المقدمة في المستشفيات العالمية.

في كلمته بالمستشفى، قال رسلان: "المستوى الطبي في مستشفى شفاء الأورمان يعادل المستويات العالمية، والرعاية الطبية هنا تماثل ما نشاهده في مستشفيات حول العالم. أشكركم على هذه الدعوة التي أتاحت لي الفرصة للتعرف على خدماتكم الطبية المتقدمة والعالية الجودة."

وأضاف: "أنا معجب ومتأثر جدًا بمستوى الرعاية في مستشفى شفاء الأورمان، وأتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل."

من جانبه، رحب الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة السفير وأكد على أهمية هذه الزيارة في دعم معنويات العاملين والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تتلقاه المستشفى يساهم في تعزيز قدرة الأطفال المرضى على مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء.

يشغل السفير حاتم رسلان عدة مناصب دبلوماسية هامة، بما في ذلك منصب السفير المتجول لدولة جامبيا، والمستشار التجاري بسفارة جمهورية جامبيا في الرياض، إضافة إلى رئاسته للجنة التجارة الدولية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

