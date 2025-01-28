بالصور- مدير تعليم سوهاج يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام والمشرف العام على الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الثلاثاء، لجان التصحيح وتقدير الدرجات بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات بسوهاج، يرافقه فهد فتحي رئيس لجان التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ووجه "النحاس" المعلمين بضرورة توخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية فى الأسئلة دون تصحيح؛ ليأخذ كل طالب حقه، مع مراعاة الدقة الكاملة في رصد الدرجات تفاديًا لأي أخطاء تضر بمصلحة الطالب.

من جهته أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بدأت، الأحد الماضي، على مستوى القطاعات الثلاث، وعي قطاع وسط ويضم الإدارات التعليمية بأخميم وسوهاج والمراغة وساقلته ودار السلام، وقطاع شمال ويضم الإدارات التعليمية بطما وطهطا وجهينة، وقطاع جنوب ويضم الإدارات التعليمية بجرجا والمنشاة والبلينا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إلى أن أعمال التصحيح في الكنترولات الثلاثة بالمحافظة تتم بمشاركة 1982 معلمًا، ما بين مصحح ومراجع وإداري.

جدير بالذكر أن، عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج بلغوا 93 ألفا و666 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 483 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.