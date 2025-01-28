3600 كرتونة مواد غذائية.. بني سويف ترسل قافلة إغاثية ضخمة إلى غزة

بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق قافلة إغاثية تتكون من 3 سيارات نقل ثقيل تضم 3600 كرتونة مواد غذائية، بواقع 1200 كرتونة لكل سيارة تحتوي سلعًا غذائية متنوعة مثل الأرز، والسكر، والمكرونة، والبقوليات، والمعلبات، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ضمن حملة إغاثة غزة التي ترعاها القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار الموقف المصري الثابت تجاه الأشقاء العرب، وخاصة خلال الأزمات والمحن.

وقال المحافظ، إن القافلة ليست مجرد مساعدات مادية، بل هي رسالة إنسانية تعكس تلاحم الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، وتجسد مواقف القيادة السياسية الراسخة تجاه دعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل

وأضاف المحافظ أن القافلة ما هي إلا خطوة أولى ضمن سلسلة من الدفعات التي سيجري تجهيزها، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين مديرية التضامن، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الأمثل.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن القافلة تتجه إلى الحدود المصرية لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر، التي تتولى نقلها وتسليمها لأهالي غزة.