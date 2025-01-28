جنايات الزقازيق تعاقب شقيقين بتهمة قتل مواطن بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شقيقين متهمين بقتل مواطن، من غير سبق إصرار أو ترصد في نطاق مركز أبو حماد، مستخدمين سلاح أبيض في إنهاء حياته، بالسجن المؤبد لأحدهما، والسجن 15 سنة للآخر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3511 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق إلى شهر يوليو من العام 2023، عندما أحالت الجهات المعنية المتهمين الشقيقين "حسين.ح" وشقيقه "أحمد" إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما في قتل "عمرو.م"، مستخدمين سلاح أبيض في إنهاء حياته من غير سبق أو ترصد.

وقال أمر الإحالة إن المتهم الأول اعتدى على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض ووجه له طعنة بالصدر أودت بحياته، فيما تواجد المتهم الثاني في مسرح الجريمة مستخدما هو الآخر سلاح أبيض بغرض شد أزر المتهم الأول وإعانته وقد تواجد في مسرح الجريمة.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكمها على الشقيقين المتهمين بقتل مواطن، وعاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، بينما عاقبت المتهم الثاني بالسجن 15 سنة.