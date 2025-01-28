لتبادل الخبرات.. وفد جزائري يزور ميناء الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

زار وفد جزائري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتعرف على المشروعات الجديدة وتبادل الخبرات وإثراء الحركة التجارية بين الجانبين.

كان في استقبال الوفد الجزائري الذي ترأسه السيد عبد الحق بوخروبه، مدير البحرية التجارية، كل من اللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجيستيات، واللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وأبدى الوفد الجزائري تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع ميناء الإسكندرية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالجزائر وتبادل الخبرات والعمل على إثراء الحركة التجارية والخطوط الملاحية بين البلدين.

تناول اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالنقل البحري ومن أبرزها العمليات التشغيلية للسفن وما يرتبط بها من مدد المكوث والسياسات والإجراءات المطبقة في مجال الموانئ الخضراء والبيئة.

كما تناول اللقاء الإجراءات المتخذة في مجال الرقمنة وتأثيرها وارتباطها بالموانئ الذكية والترابط مع الجهات العاملة بالميناء الكترونيا وأثر ذلك على تقليل الإجراءات وسرعة دوران السفن وأيضا مقترح توقيع مذكرة التفاهم بين ميناء الإسكندرية وميناء عنابة الجزائري.

وأجرى الوفد جولة ميدانية لمرافق ومحطة ميناء الإسكندرية بالتأكيد على الإستعداد المصري الجزائري لتدعيم التعاون في كافة المجالات وخاصة في مجال النقل البحري واللوجستيات.