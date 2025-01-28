تشكيل لجنة لحصر السويقات للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ للمشروعات اللواء ياسر عبد الشافى لحصر ومراجعة جميع السويقات غير المستغلة بمختلف أنحاء مدينة أسوان، وتحديد موقفها القانونى، مع دراسة إعادة استغلالها بالمزاد العلنى طبقاً للوائح والقوانين المنظمة للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين، ونقلهم إلى أماكن حضارية متميزة بهذه السويقات، مؤكداً على عدم التهاون مع أى مخالفات وسرعة إزالة التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة بحرم الطرق والشوارع الداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية للقضاء على العشوائية ، وعدم التصريح بإقامة أى أكشاك أو كرافانات داخل كافة أنحاء المدن.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه سيجري استهداف من كل هذه القرارات استكمال جهود رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة حتى تعود أسوان لشكلها الحضارى والجمالى الذى يليق مع مكانتها التاريخية، مشدداً على مواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة و التراكمات والمخلفات، وخاصة بعد الإنتهاء من الدراسة العلمية للتعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها بالشكل المطلوب.