بالصورـ محافظ أسيوط يناقش إنشاء مدينة للحرفيين بعيدًا عن الكتلة السكنية

أسيوط ـ محمود عجمي:

ناقش اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خطة إنشاء مدينة جديدة للحرفيين بعيدًا عن الكتلة السكانية لمدينة أسيوط، بهدف تخفيف الزحام المروري والقضاء على العشوائية في وسط المدينة.

وأكد المحافظ أن المدينة الجديدة ستُبنى بأحدث الطرز الإنشائية بما يتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة، وذلك في إطار خطط التنمية والتطوير التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أصحاب الورش الحرفية، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والمستشار إسلام عوض، مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء عبد الله أبوالنجا، مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، وممدوح جبر، رئيس حي غرب.

وأوضح المحافظ أنه يجري حاليًا بحث ودراسة تحديد موقع مناسب لإنشاء مدينة الحرفيين، بحيث يكون ملائمًا لأصحاب الورش ويتماشى مع رؤية وخطط المحافظة للتطوير والتجميل. وأشار إلى أنه سيتم توفير كافة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ومرافق عامة، مع مراعاة تخصيص مساحات متنوعة تصل إلى 200 متر لمختلف أنواع الورش، لتلبية احتياجات أصحاب الورش وتوفير الخدمات المساندة لأصحاب السيارات.

وأكد المحافظ أن نقل الورش الحرفية والصناعية إلى خارج المدينة يهدف إلى تخفيف الزحام والتكدس المروري والقضاء على العشوائية التي تسببها ورش السيارات في الأحياء السكنية، والتي أصبحت مصدر إزعاج للمواطنين.

وخلال اللقاء، استطلع المحافظ آراء أصحاب الورش في حي غرب أسيوط بشأن نقلهم إلى مدينة الحرفيين الجديدة، وقد أبدى جميع أصحاب الورش موافقتهم على الانتقال فور إعلامهم بالمكان والشروط المحددة.