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مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

11:11 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه بينما أصيب آخر بإصابات بالغة جراء تصادم بين دراجتين بخاريتين "موتوسيكلين" على طريق الخضاروة بعزبة النجار التابعة لمنشأة أبو عمر بمركز الحسينية في محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى إبلاغ الأهالي عن حادث تصادم بعزبة الخضاروة التابعة لمنشأة أبو عمر بمركز الحسينية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة مواطن بإصابات بالغة، بينما لقي مواطن آخر مصرعه نتيجة تصادم موتوسيكلين.

جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ولحين الانتهاء من تصاريح الدفن،فيما جرى تقديم الرعاية الصحية للمصاب. تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم.

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مصرع مواطن حادث تصادم الشرقية
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