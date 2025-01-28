جامعة الإسكندرية تحدد متطلبات المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، اللقاء التعريفي لتوضيح متطلبات نداء تقديم المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي "Interreg NEXT MED".

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدني خبير التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبي، والدكتورة دينا الجيار المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعمداء ووكلاء الدراسات العليا لعدد من الكليات، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين.

ووجه قنصوه ممثلي الكليات بضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في النداء الذى ينتهي في 15 إبريل المقبل، وحددها في مجالات "التعليم، والصحة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتدريب وريادة الأعمال، وقضايا استعادة التراث الثقافي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المخلفات لقيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقدم الدكتور خالد السعدنى عرضاً تقديميا عن البرنامج، تناول فيه متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية، مؤكدا على ضرورة أن تكون قابلة للتطبيق الهادفة لوصول دول البحر المتوسط إلى تنمية أكثر استدامة وذكاء ومنافسة وتعاونا وشمولا وأقل فى الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث.

وأضاف، أن ذلك يأتي بدعم مشروعات الشباب البيئية ومشروعات التحول للأخضر في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخلفات ومواجهة التغيرات المناخية وريادة الأعمال والأبحاث التطبيقية وترشيد استهلاك الطاقة وأبحاث ندرة المياه والحوكمة، والتركيز على مجالات تطوير السياسات ونشر الوعي والتدريب والتقنية الحديثة والابتكار .

يشار إلى أن برنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT المشار إليه بـ "NEXT MED" هو الجيل الثالث لواحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط.

ويهدف إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات، وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.