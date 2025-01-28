محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع الإسكان البدوي في النقب ويوجه بزيادة حصة المياه

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، قرية النقب التابعة لمدينة طابا، لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء 60 منزلاً بدويًا، الجاري تنفيذه في إطار الجهود المحافظة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق البدوية، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الدولة 2030.

وخلال الجولة، استمع المحافظ، إلى مقترحات وآراء أهالي القرية، مؤكداً حرص المحافظة على تلبية احتياجاتهم، وتقديم كل أنواع الدعم اللازم، موضحًا أن مشروع الإسكان البدوي يعد جزءًا من رؤية شاملة لتطوير المناطق النائية والبدوية بالمحافظة، وأنه جار العمل على تنفيذ خطط تنموية تتوافق مع احتياجات الأهالي، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى كافة المدن.

وأكد المحافظ أن مشروع الـ 60 منزل بدوي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق البدوية وتوفير حياة كريمة للأهالي، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القرية من خلال بناء منازل مجهزة على أعلى مستوى، لافتًا إلى إجمالي مساحة المشروع 54 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه، وهذه المنازل قابلة للتعلية، وتبلغ مساحة المنزل 180 مترا مربعا، بواقع 100 متر مربع مباني، ويتضمن كل منزل 3 غرف، وصالة استقبال، مطبخ، حمام، حوش أمامي وخلفي، وكل منزل مزود بسلم خارجي

وجه المحافظ ، بتقديم مذكرة تفصيلية من مديرية الصحة تتضمن احتياجات الوحدة الصحية في القرية، لضمان تشغيلها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للأهالي، مشددًا على أهمية توفير الخدمات الأساسية بالتزامن مع مشروعات الإسكان، لضمان تحسين جودة الحياة في المنطقة، بجانب بزيادة كميات المياه المرسلة إلى القرية مؤقتًا لحين الانتهاء من حفر بئر دائم لتوفير المياه العذبة لسكان المنطقة.