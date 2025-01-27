عامل يطعن صديقه بسبب خلاف مالي في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت قرية كفر سرنجا بمركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، حادثة اعتداء خطيرة حيث أقدم عامل على طعن صديقه عدة طعنات نافذة في البطن إثر خلاف مالي بينهما، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بجروح خطيرة شملت ارتشاحًا بالكبد والطحال وجروحًا قطعية بفروة الرأس.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ميت غمر العام عن وصول "جمال السيد حسن"، 32 عامًا، عامل ومقيم بقرية كفر سرنجا، مصابًا بجروح خطيرة، منها جرح طعني بالبطن وجروح متفرقة بالجسم.

على الفور، انتقل فريق من مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم محمد الهلالي إلى المستشفى، حيث اتهم المصاب "السعيد.م.ا.ر"، 28 عامًا، عامل ومقيم بنفس القرية، بالتعدي عليه باستخدام آلة حادة (سكين) إثر مشادة كلامية تطورت إلى شجار بسبب خلافات مالية.

تمكنت قوة من الشرطة من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى تبادل الاتهام مع المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به شملت كدمة بالرأس والشفة العليا.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.