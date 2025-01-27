محامي سائق توكتوك المنوفية المقتول: عزم القاتل على فطير وجبنة قبلها بيوم (فيديو)

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف المحامي السيد الدجوي، وكيل أسرة الشاب "محمد إبراهيم" سائق التوكتوك المقتول في قرية أبو سنيطة بدائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية، أن الشاب كان صديقًا للقاتل. وقال إنه قبل يوم من الحادث، قدم محمد فطيرًا وجبنًا لعائلة القاتل وأعطى كل طفل من أبنائه 20 جنيهًا، مُشيرًا إلى طيبته وحسن نيته، لكنه لم يكن يعلم أنه يُطعم من سيغدر به في اليوم التالي.

وأوضح "الدجوي" أن القاتل يُدعى "أحمد.ب" (41 عامًا)، وهو مسجل خطر في قضايا سرقة من قرية إبخاص بمركز الباجور. وأضاف أنه استدرج الضحية إلى منطقة نائية وأجهز عليه بضربة قاتلة على رأسه باستخدام "قالب طوب".

وكان أهالي قرية أبو سنيطة قد عثروا على جثة الشاب الخميس الماضي داخل مجرى مائي، وأبلغوا الجهات المعنية بالواقعة. تحركت قوة من مركز شرطة الباجور وتبين أن المتوفى هو "محمد.إ.ع" (21 عامًا)، سائق توكتوك من قرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، وأن أسرته قد أبلغت عن اختفائه قبل يوم من اكتشاف الجريمة.

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