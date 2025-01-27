جامعة أسوان تشارك في "يوم البيئة الوطني" بمؤسسة مجدي يعقوب (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في فعاليات "يوم البيئة الوطني" التي نظمتها مؤسسة مجدي يعقوب للأمراض وأبحاث القلب بأسوان، تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل".

وأكد الدكتور نصرت أهمية "مبادرة المستشفى الأخضر" في مواجهة التحديات المناخية، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى تقليل الآثار البيئية غير الضرورية وتحسين الصحة العامة من خلال تطبيق الممارسات الصحية الخضراء. وأشار إلى أن التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان، البحث العلمي بالجامعة، ومؤسسة مجدي يعقوب يعد خطوة هامة نحو تحسين الصحة البيئية والبشرية.

كما شدد على أهمية تشجيع الممارسات التي تسهم في توفير الطاقة، بما في ذلك تدقيق استهلاك الطاقة بشكل منتظم، مما يسهم في تحقيق استدامة بيئية وصحية أفضل.

في إطار الفعاليات، قدم الدكتور محمد نجيب راشد، أستاذ البيئة ومدير وحدة التنمية المستدامة بجامعة أسوان، محاضرة علمية تناول خلالها الطرق الحديثة والمستدامة لتدوير المخلفات، مؤكداً على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات وتجاوز التحديات التي تواجه الإنسان في هذا المجال، والعمل على تحقيق "الرعاية الصحية الخضراء" في مختلف القطاعات.