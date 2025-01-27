وكيل تعليم بني سويف تتابع تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، استمرار أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة، والبالغ عددهم 64 ألف طالب وطالبة من مختلف مراكز المحافظة السبعة.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمقر لجنتي النظام والمراقبة، وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بقطاع "أ" في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف.

تفقدت وكيل الوزارة مختلف أقسام اللجنة، بما في ذلك حجرات لجنة النظام والمراقبة، والحاسب الآلي، والرصد والمراجعة، مشددة على ضرورة المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، وعدم إغفال أي جزء من الأسئلة لضمان مصلحة الطلاب. كما أكدت على ضرورة مراعاة الدقة عند رصد الدرجات لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على حقوق الطلاب.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انتهت الخميس الماضي، وبدأت أعمال تقدير الدرجات السبت الماضي في جميع المواد، تمهيدًا لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.