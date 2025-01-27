تعليم المنيا: توزيع درجات أحد أسئلة العلوم للشهادة الإعدادية بعد الشكاوى

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، توزيع درجات أحد أسئلة مادة العلوم على باقي الأسئلة، بعد ورود شكاوى متعددة من أولياء الأمور.

وأوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في بيان اليوم، أنه نظرًا لما ورد إلى المديرية من شكاوى بعض أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بشأن سؤال في مادة العلوم، ومع عدم انتهاء أعمال تقدير الدرجات حتى الآن، فقد تقرر توزيع درجة السؤال على باقي الأسئلة، بما يراعي صالح الطلاب ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وكان 116,936 طالبًا وطالبة قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا في 493 لجنة موزعة على 769 مدرسة بجميع الإدارات التسع.