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بالإسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

06:31 م الإثنين 27 يناير 2025
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    وكيل التعليم يتفقد أعمال التصحيح ورصد الدرجات
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    صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
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    وكيل التعليم يتفقد أعمال التصحيح ورصد الدرجات
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المنيا - جمال محمد:

يترقب آلاف الطلاب بمحافظة المنيا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن أدّى نحو 116,936 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 493 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.

وأعلن صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، استمرار أعمال تقدير درجات كراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025.

وأكد أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وشدد عبد الحميد على ضرورة مراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب، مع التأكد من مراجعة كراسة الإجابة بشكل كامل حتى الغلاف، لضمان احتساب جميع الإجابات، حرصًا على مصلحة الطلاب.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم فور الإعلان عنها عبر الرابط الخاص بالصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.. اضغط هنا

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رصد الدرجات تعليم المنيا صابر عبد الحميد نتيجة الشهادة الإعدادية
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